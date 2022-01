Rafael Amaya y Luz Elena González tuvieron una relacion a finales de los 90 que duró dos años. Aunque ya pasaron casi dos décadas, la presentadora de televisión aún recuerda con mucho cariño al protagonista de “El señor de los cielos”, incluso dijo que le gustaría volver a reencontrarse con él.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué la actriz Luz Elena González quiere un reencuentro con Rafael Amaya

En diversas entrevistas con la prensa, Luz Elena González ha mencionado que su noviazgo con Rafael Amaya “fue una época maravillosa” de su vida, pues ella “estaba muy enamorada”. Sin embargo, el romance llegó a su fin cuando ella tenía 23 años y él 22.

Si bien es conocido este romance en el medio mexicano, Luz Elena González ha revelado más detalles de cómo conoció a Rafael Amaya y quiso despejar los rumores que se mencionaron años atrás sobre su separación.

Luz Elena González ha participado en diversas telenovelas como "Entre el amor y el odio", "Hasta que el dinero nos separe" y "Mi fortuna es amarte" (Foto: Luz Elena González / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON RAFAEL AMAYA Y LUZ ELENA GONZÁLEZ?

Durante un encuentro con la prensa mexicana, Luz Elena González reveló algunos detalles sobre su romance con Rafael Amaya, desde cómo se conocieron hasta la razón por la que terminaron.

La actriz y presentadora de televisión reveló que Rafael Amaya tenía una novia que era su vecina. Después de que el protagonista de “El señor de los cielos” terminó su relación, ella coincidió con él en un torneo de golf que organizó Televisa.

Sin embargo, Luz Elena González afirma que el verdadero flechazo de amor se dio cuando ambos se volvieron a encontrar en un antro, donde se dieron su primer beso.

“Conocí a Rafa [Amaya] porque tenía una novia que era mi vecina. Rafa termina con una novia que tenía y nos encontramos en un torneo de golf, que hizo Televisa”, recordó.

“Después nos volvimos a ver en un antro, fui a bailar con mi prima y lo vi, se quedó bailando conmigo y dije ‘que niño tan lindo. Lo veía y lo conocía, pero era como ‘X’. Pero esa noche fue como el clic. Me dio un beso y dije ‘Dios mío, de aquí soy’. Nunca me habían besado tan bonito en mi vida”, agregó la actriz sobre ese encuentro.

Luz Elena González describió su noviazgo con el actor como “una época maravillosa” y afirmó que “estaba muy enamorada”. Además, contó que conoció a la familia de Amaya, a la cual describió como “muy hermosa”.

La relación entre González y Amaya terminó porque ella quería formalizar la relacion y el actor no se sentía preparado para dar el siguiente paso. Aunque era muy joven, la actriz se sentía lista para casarse y tener hijos en ese momento.

“Yo le pregunté ‘si vamos a formalizar, seguimos, si no, ya hasta aquí, terminamos’. En ese momento él me dijo ‘es que todavía no estoy preparado’ y gracias a dios que no estaba preparado porque éramos muy jóvenes, entonces terminamos”, contó Luz Elena González.

En noviembre de 2021, la actriz confesó en el programa de “Aurora Vale” que le gustaría reencontrarse con Amaya, pero la conversación no ha sucedido hasta el momento.