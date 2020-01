Rafael Cardozo desmintió haber realizado una publicación ofensiva contra el Perú. A través de sus historias de Instagram, el chico reality aclaró que nunca escribió la publicación que circula por las redes sociales y lamentó que muchas personas lo hayan creído antes de averiguar.

“Está saliendo una publicación en redes con una foto mía y un comentario muy ofensivo, y la gente pregunta si soy yo... por el amor de Dios, yo hago la pregunta, ¿cómo es que ustedes pueden creer en todo lo que ven en redes? Son dos críticas que tengo acá, uno a las personas que creen no solo en esta situación, en varias situaciones que hay en redes, y la otra es, ¿quién tiene la capacidad y la cabeza de hacer algo así? Una persona de estas no es feliz, qué tiene en la cabeza para tomar su tiempo y hacer un post con una mentira para hacer eso y generar un problema a una persona, qué locura, qué tontería”, señaló.

Pese a la aclaración, muchos usuarios continuaron insultando a Rafael Cardozo, por lo que volvió a recurrir a sus historias de Instagram para pedir a la gente que confirmen las noticias antes de atacar.

“Veo que sigue llegando mensajes por Instagram, mensajes atacándome por una fake news que está en internet, ¿cómo ustedes pueden creer en eso? Mira hasta el mismo Peluchín, que ahora es referencia en Instagram y tiene más de 500 mil visualizaciones por historia, él antes le llegó esta información también pero él por interno averiguó para ver si era verdad, vio que no era verdad y no sacó en sus redes. No crean en todo lo que ven, vean una fuente segura, averigua de dónde salió, si es verdad o no antes de atacar”, indicó el participante de “Esto es guerra”.

Asimismo, Rafael Cardozo lamentó que muchos peruanos lo hayan insultado y le hayan dicho que él come gracias al Perú. “Siempre que pasa algo con un extranjero los comentarios ofensivos son ‘el país te da de comer, el Perú te da de comer’. Gente, hay un montón de peruanos trabajando en España, en Estados Unidos, en Brasil... ¿Y el país les da de comer? ¿El peruano que se está sacando la mugre allá en España, España le está dando de comer? Por favor, piensen un poquito antes de ofender a las personas”.

Esta fue la imagen que compartieron en Instagram. Rodrigo González informó que era falsa.

Cabe resaltar que, en efecto, la publicación donde Rafael Cardozo supuestamente despotricaba contra el Perú es falsa. Esta ni siquiera fue realizada en una de sus cuentas oficiales, tal como señaló Rodrigo González.

