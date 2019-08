Nicola Porcella fue retirado, por tercera vez, del espacio "Estás en todas" luego de los polémicos vídeos que difundió "Magaly TV, la firme". Es por eso que el programa de Choca Mandros y Sheyla Rojas se encuentra buscando al tercer conductor de dicho programa.

Ante esto, Rafael Cardozo apareció como el nuevo tercer conductor de “Estás en todas”, pero hoy solo como invitado del espacio de “América TV”.

"Yo voy a decir una cosa, lo que más me gusta de 'Estás en todas' es tu secuencia 'Choca', aunque creo que eso no es trabajo no? Pagarte para hacer eso (ir a comer con los artistas que estrevista)", dijo en el tono sarcástico que lo caracteriza.

Como se sabe, el sábado pasado, ‘Choca’ Mandros fue el encargado de anunciar la salida del chico reality de “Estás en todas”. “Nicola (Porcella) ya no va a estar con nosotros. Las imágenes son claras”, dijo en una parte de su discurso.

"Nicola (Porcella) no nos va a acompañar más. Yo creo que ya se le dio las oportunidades suficientes, le deseo suerte y espero que pueda asumir la responsabilidad de cada uno de sus actos”, agregó e indicó que indicó que, a nivel personal, no estaba "de acuerdo con ninguna de las actitudes que se vieron en ese video".