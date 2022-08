Luego de la gran polémica que se desató por los comentarios que realizó Rafael Fernández sobre los menores hijos de Karla Tarazona, al mencionar que les dejaría un fideicomiso “para que no se queden desamparados”, Christian Domínguez salió al frente, bastante furioso, para aclararle al empresario que su menor hijo “no necesita de nadie, ya que tiene dos padres que trabajan”.

Frente a ello, el popular ‘Rey de los huevos’ se habría comunicado con Pamela Franco para ofrecerles conversar presencialmente con ambos, ya que todo se habría tratado de un “mal entendido”.

“Yo llamé de mi teléfono, al no contestarme, yo llamé de su teléfono (de Pamela) y me acaba de llamar a mi señora diciéndome que ha llamado a uno de los teléfonos porque que no sabía que lo estábamos llamando... Dice que quisiera conversar con los dos, que hemos malinterpretado sus palabras porque se estaba refiriendo a los hijos de Karla, a los mayores y que no se estaba refiriendo a mi hijo. También que no le interesa hablar más del tema, que no quiere estar mal conmigo porque dice que él siempre ha creído que yo soy un buen padre”, comenzó diciendo el cumbiambero.

En ese sentido, el artista peruano incluso leyó el mensaje textual que le envió Rafael Fernández a Pamela Franco, sin embargo, lo exhortó a que aclare la situación de manera pública.

“Acabo de ver tu imagen en el WhatsApp, soy Rafael Fernández, me gustaría conversar con ambos debido a la mala interpretación de los temas y sobre todo de lo que se habla. Me comentas por favor si deseas conversar, no sabía que eran sus teléfonos”, fueron las palabras del empresario mediante un mensaje.

Rafael Fernández llama a Pamela Franco

