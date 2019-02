Así quedó el rating de 'El valor de la verdad' con Poly Ávila frente a 'El reventonazo'

El último sábado Poly Ávila sorprendió al aparecer en 'El valor de la verdad'. La presencia de la modelo ocasionó que el programa de Beto Ortiz lidere en rating durante el fin de semana, quedando en segundo lugar el espacio cómico 'El reventonazo de la chola', con Ernesto Pimentel.

Se conoció que 'El valor de la verdad' alcanzó los 15.3 puntos de rating, mientras que 'El reventonazo de la chola' logró 13,5, convirtiéndose en el segundo programa más visto.

“No me cansaré de agradecer el respaldo de mi público, quienes nos han convertido en el programa humorístico más visto del país. El rating lo tomo con total humildad y tranquilidad, porque todo el mundo sabe que la televisión puede dar un giro de 360 grados y de un día para otro. Sin embargo, mi total compromiso y palabra de seguir brindando diversión sana al público”, dijo Erneto Pimentel al respecto.

Desea lo mejor a Beto

En otro momento, Ernesto Pimentel se mostró respetuoso del programa de Beto Ortiz y afirmó que no desea compararse: “Beto es un gran periodista de la televisión peruana, sin embargo, no me gusta las comparaciones ni mucho menos hablar del trabajo de mis amigos. Yo le deseo lo mejor a todos mis compañeros y considero que hay público para todos. ‘El reventonazo de la chola’ es un programa que busca entretener y dar la mejor diversión sábado a sábado”, señaló.

Cabe resaltar que 'El wasap de JB' alcanzó los 6,3 puntos, mientras el programa de Carlos Álvarez hizo 2,4.

