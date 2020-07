El último martes no fue un buen día para Magaly Medina, quien no solo se quedó muda y no dijo nada en su programa sobre lo sucedido con su esposo, Alfredo Zambrano y ella que no acataron la cuarentena. Sino que ahora se suma que las cifras no le acompañaron del todo.

La novela que emitió Latina “Moisés y los 10 mandamientos” logró alcanzar 12.7 de promedio general, mientras que el reality que conduce en el mismo canal Mathías Bivrio sumó 11.5. Logrando imponerse al programa de Magaly Medina que alcanzó 10.5 unidades.

Los puntajes que obtuvieron los espacios del canal 2 los hicieron merecedores de quinto y séptimo lugar, mientras que la “Urraca” se tuvo que conformar con décimo puesto. Un detalle que hay que rescatar es que la novela carioca la están volviendo a repetir por esta televisora lo que significa que el público prefiere ver otra cosa que no sea un espacio de espectáculos.