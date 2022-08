La noche del último miércoles 24 de agosto se vivió un momento bastante llamativo en “La Voz Senior”, y es que uno de los entrenadores utilizó su botón de bloqueo para evitar que uno de sus compañeros pueda llevarse a una participante.

El hecho sucedió con la última participante de la noche, Ana María Rossi de Arequipa. La cantante interpretó el tema “Ciudad Blanca” y logró conseguir que los cuatro entrenadores se volteen; sin embargo, Raúl Romero fue bloqueado por Daniela Darcourt.

La salsera optó porque la voz de Ana María Rossi no pueda llegar al equipo del expresentador de “Habacilar”, pero lo que más llamó la atención fue el rostro de sorpresa de Raúl Romero, quien no podía creer lo sucedido.

“¿Cómo puede ser que me bloqueen? Ahora estoy encantando por el sentimiento que le has puesto a la canción, el acompañamiento precioso y tu presentación ha sido de las mejores que escuché en el formato. Me he volteado encantado y me encuentro con esta barra roja”, dijo Raúl Romero antes que Ana María Rossi elija su equipo.

Al ser consultada por su decisión, la participante arequipeña agradeció al jurado por apostar por su voz y terminó eligiendo a Rene Farrait. “¡Qué bueno! Es un honor y un placer tenerla conmigo. Esto feliz”, señaló el exintegrante de Menudo.

Cabe señalar que la actual temporada de “La Voz Senior” se emite de lunes a sábado a partir de las 8:30 p.m. Además, cuenta con entrenadores de gran trayectoria como Eva Ayllón, Raúl Romero, Rene Farrait y Daniela Darcourt.

VIDEO RECOMENDADO

Emilio Jaime regresó a Esto es guerra

Emilio Jaime regresa a EEG