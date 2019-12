El exconductor del recordado programa de “Habacilar”, Raúl Romero, a pesar de no encontrarse actualmente en la televisión, expresa su cariño hacia ella y se queda con los lindos recuerdos y enseñanzas que le dejó.

“Se siente un vacío, pero también un llenado de lo que empiezas a tener. Hay incertidumbre porque no sabes cuanto de la televisión componía tu persona. En los primeros años pensaba que en algún momento iba a volver a la televisión, porque era lo que me correspondía, pensaba que era mi lugar y no es así”, expresó el también cantante.

“(Extraño) a los ‘académicos’ y a mi equipo de producción, que a lo largo de los años aprendí a valorarlos. Pensaba que el éxito que tenía era por mis particularidades, pero era también por la gente que estaba detrás”, reconoció.

También reveló que siente una confusión por el tema del rating, que recordemos hoy en día es lo más importante para un programa de televisión.

“En mi caso siempre hay una confusión (sobre el rating), juego con mi ridículo y no es para conseguir algo, yo hago eso porque me da la gana. En un futuro espero no dejar de ser yo por el ráting o un like”, manifestó.

Finalmente, se pronunció sobre el manejo de sus redes sociales, reconociendo que no había sido tarea fácil aprender estas nuevas tecnologías.

“Antes era cero, pero entendí que en ellas puedo brindar contenido mucho más libres, sin el visto bueno de nadie”, comentó vocalista de “Los Nosequién y los Nosecuantos".