Ya es costumbre que el popular ‘cara de haba’ conteste a sus fans y les cuente anécdotas de su día a día, la mayoría de ellas muy peculiares y divertidas, pero otras tristes como la revelación de que no piensa volver con ‘Habacilar’.

Raúl Romero publicó la foto de un voucher, como prueba de lo que pasó y en la descripción puso lo siguiente: “Me pedí un café. El mozo me preguntó si me gustó y le dije que estaba feo. No sé si el descuento me lo hizo por amable o por vengarse”.

Imagen captura de @raulromerooficial

Luego de contar su anécdota, los usuarios explotaron al ver el voucher de prueba, en el que se puede leer: “descuento por feo”. las risas no faltaron y muchos de sus seguidores aprovecharon la publicación para pedirle que vuelva a la tv peruana.

