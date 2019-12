El conductor de televisión Raúl Romero fue entrevistado por el canal de YouTube Moloko Podcast y respondió por qué un programa como “Habacilar” no regresaría a la televisión peruana.

El cantante de Los Nosequién y los Nosecuántos fue consultado sobre si estuvo “presentando algunos formatos de televisión”.

“Había una posibilidad de regreso (a la televisión) ¿Eso es cierto?”, preguntaron a Romero.

“A mí me han buscado para hacer televisión, yo no he buscado a nadie. En algún caso me han buscado para un formato nuevo y no sé por qué no salió porque me gustó el formato”. cuenta el recordado ‘Romerito’.

“Pero en los demás casos, que son tres o cuatro, me han buscado para hacer lo anterior ('Habacilar’o ‘R con Erre’)”, indica.

“El formato cumplió un ciclo. Creo que quienes a través de las redes me piden volver... muchos de ellos no me verían porque están chambeando y ya nos son ‘académicos’”, agrega.

“Tengo claro que recuerden de mí son los highlight, los puntos culminantes”, concluye Raúl Romero en la entrevista en YouTube.