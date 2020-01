El grupo mexicano RBD causó furor hace más de 10 años debido al éxito que significó la novela producida por Televisa y que se basó en la argentina Rebelde Way.

Y aunque han pasado 12 años desde que el cantante Christian Chávez reveló al mundo que era homosexual, ahora él recuerda lo doloroso que fue dicha experiencia: reconoció que se le acabaron las oportunidades de trabajo y fue juzgado por gente muy cercana a él.

“Me costó trabajo, obvio, lloré muchísimo, me cerraron muchísimas puertas (...) recibí comentarios de todos, de compañeros, productores, directores, hasta gente de mi propia familia”, dijo en entrevista con el medio mexicano Mezcal TV.

RBD pose in the press room during the 2008 Billboard Latin Music Awards

Recordó que tenía 23 años y que nunca se trató de una estrategia publicitaria. Pese a lo que sufrió, admitió que fue algo maravilloso salir del closet pues ayudó a otras generaciones a luchar por su opción sexual.

“Yo, cuando salí [del clOset] tenía 23 y no quería que me alejaran de lo que yo era, no estaba pensando ni en la fama ni era una estrategia publicitaria. Lo hice porque era lo que yo quería y era amor, entonces si inspiró a una, dos personas, tres personas, yo me doy por bien servido”.

“Dentro de las malas experiencias, creo que es algo maravilloso ver como hemos avanzado y también luchar para las nuevas generaciones, que sus preferencias sexuales no tengan que limitar sus capacidades laborales”, añadió.