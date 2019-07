​La reacción de Luciana Fuster cuando le enseñan el ampay de Emilio Jaime | VÍDEO

La modelo Luciana Fuster quedó en shock al ver las imágenes de su ex Emilio Jaime con quien apenas terminó hace dos días.

"No me importa de verdad. Yo lo veo porque me lo estás enseñando. De verdad, él ya puede hacer su vida, ya no estamos juntos no quisiera hablar", señaló.

En el ampay se ve a Emilio Jaime saliendo con otra chica, a quien intenta besar.

"Yo ya sé que el tema del luto es referencial pero si él decidió después de dos días salir con alguien es su vida", agregó.

Sin embargo, el doctor Tomás Angulo asegura que a la modelo sí le chocó ver las imágenes y lo notó en sus microgestos.