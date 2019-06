La reacción de Mario Irivarren cuando le preguntan si regresó con Ivana Yturbe│VIDEO

Mario Irivarren salió en defensa de Ivana Yturbe luego que Rosángela Espinoza le recordara que ingresó a Esto es Guerra por su polémico romance con Jefferson Farfán.

Según el chico reality, conversó con su expareja y le recomendó que no responda este tipo de "argumentos" que son ligados a su vida personal.

Sin embargo, Mario Irivarren no quiso confirmar si ha retomado su relación con Ivana Yturbe: "Yo también soy de esos, de los que no cuentan. No me animaría a contar nada de mi vida".

Feliz por Alondra

Al ser consultado sobre la supuesta reconciliación entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero, Mario Irivarren señaló lo siguiente: "No sabía que se habían reconciliado, yo me entero lo que leo por ahí cuando estoy haciendo swipe up en Facebook".

"A mí me molesta que se metan tanto en la vida de las personas, yo intento evitar ese tipo de cosas. Si están juntos qué bien por ellos y si quieren contarlo; perfecto, y si quieren ocultarlo; están en todo su derecho", expresó.