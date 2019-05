La reacción de Pedro Moral al ver el nuevo look de Sheyla Rojas (VIDEO)

Pedro Moral fue consultado sobre el nuevo look de Sheyla Rojas por una reportera de "Válgame Dios" y este no quiso ni verlo ni opinar al respecto.

La expareja de Sheyla Rojas dijo: "No gracias. No opino. No sé de quién me hablas, no opino", para luego hacer la señal de la cruz con sus manos.

Según Pedro Moral ya no sigue en las redes sociales a Sheyla Rojas. "No sé si le queda bien porque no estoy viendo tu pantalla, pero no la tengo en ninguna red social, no sé nada de ella", añadió.

Como si nunca hubiera estado con la conductora de televisión, Pedro Moral terminó explicando cómo se siente ahora: "Es como si nunca hubiera tenido una relación con esa persona, ya fue".

