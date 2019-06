​La reacción de Tilsa Lozano cuando tarotista le dice que no olvidó a alguien de su pasado | VIDEO

La modelo y conductora de TV, Tilsa Lozano, se sometió a los presagios de un tarotista. Es así que Tilsa Lozano se animó a leerse las cartas en vivo y frente a un grupo de periodistas de espectáculos.

Lo que más sorprendió a todos es que el vidente le hizo partir el juego de cartas en tres y Tilsa Lozano lo realizó con la mano izquierda, lo cual tiene un significado para el experto.

"Partir con la mano izquierda significa que no has olvidado a alguien de tu pasado", dijo el tarotista para sorpresa de todos.

Tilsa Lozano solo atinó a sonreír cuando el tarotista le dijo: "Cuando la persona parte con la mano izquierda es porque aún recuerda algo en la parte sentimental. Aún no has sacado a alguien de tu mente, de tu corazón al 100%, tú sabrás quien es, pero ya me imagino quién es".

El vaticinador también le advirtió a Tilsa Lozano cuidarse pues se le viene un problema por el mes de octubre.

"Te vas a ver involucrada en un problemita entre el mes de octubre, es un problema con un tipo, pero sales ganando, ten cuidado no hagas cositas complicadas, no te metas con personas complicadas", alertó.

Como se recuerda, Tilsa Lozano confirmó en El Valor de la Verdad que mantuvo un romance con el jugador de fútbol, Juan Manuel Vargas.