Isabel Acevedo causó polémica al romper una fotografía de Christian Domínguez mientras se encontraba en el set de “En boca de todos”.

Todo ocurrió cuando el programa presentaba su calendario, en el cual aparecía Christian Domínguez en el mes de diciembre.

“Les voy a decir la verdad. El mes de diciembre es mi mes favorito, pero ahora que he visto esa foto, yo voy a arrancar el mes de diciembre. Este calendario con esa foto, no me gusta", dijo Isabel Acevedo entre risas.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que “Chabelita” arrancó la foto de Christian Domínguez y la hizo pedazos.

Durante el programa “América Espectáculos", Rebeca Escribens señaló que la acción de Isabel Acevedo demostraría que todavía no supera a Christian Domínguez, tal como ella ha afirmado varias veces.

”Se rompió... y así dice que lo ha superado. Ay Dios mío, a quién quiere engañar, a quiénes quieren engañar", comentó la conductora.

Rebeca Escribens a Chabelita