Rebeca Escribens reveló que Sheyla Rojas le dejó un moretón en la pierna tras golpearla con su “totó” mientras bailaban días atrás en el set de “América Espectáculos”.

“¿Recuerdan cuando estábamos bailando aquí con la Sheyla y vino con su sandía atrás? Miren lo que me hizo. Sí, me empujó y me tiró”, dijo Rebeca Escribens mientras mostraba cómo quedó su pierna ante el duro golpe que recibió por parte de la rubia.

En ese sentido, la conductora se burló de “Shey Shey” y comparó su “totó” con una sandía: “Yo solo quería enseñarles este moretón que me hizo cuando me aventó al sillón con esa sandía que se ha puesto atrás. No sé... calabaza se va a poner también este año. ¿Dónde más va a crecer? Un zapallo se va a poner”.

Según Rebeca Escribens, el “totó” de Sheyla Rojas es “duro”, pero no por hacer ejercicio: “Natural dice... qué bárbaro, qué tal golpe me diste condenada. Qué duro está eso y ni siquiera por ejercicio. Todo porque llegué tarde a la repartición de totós”.

Rebeca Escribens se burla de sheyla- diario Ojo

