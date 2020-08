Rebeca Escribens decidió revelar los motivos por los cuales rechazó la oportunidad de ser parte del Miss Perú cuando tenía tan solo 19 años. Y es que la conductora sorprendió con sus declaraciones para las cámaras de “Estás en todas”.

La popular conductora de América Espectáculos confesó que sí podía ser parte del certamen, pero siempre y cuando firmara un contrato donde había una cláusula que indicaba que tenía que negar a su hijo.

“El año 96 me llamaron para participar en el Miss Perú, en el que ganó Mónica Chacón. Cuando me convocaron, hice un par de fotos, viajes, me hicieron llegar el contrato y ahí había una cláusula: las participantes no deberán tener novio, no conviviente, no casadas, no hijos”, comenzó contanto.

Frente a ello, la popular ’Doña Rebe’ no dudó en rechazar esta oferta, pues no estaba dispuesta a negar a su primogénito. “Yo dije ‘no voy a negar a mi hijo, por estar en un concurso ¡ni hablar!’ entonces llegué y alguien me dijo firma no más, no pasa nada y yo dije de ninguna manera”, agregó.

Escribens también reveló que nunca le quitó el sueño convertirse en Miss, pues solo quería viajar y conocer el mundo. “Jamás soñé con un quinceañero vestida de princesa, jamás me vi entrando a un altar con un vestido blanco como quiere Verito...”, expresó.

