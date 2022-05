Este jueves 19 de mayo de 2022, la conductora Rebeca Escribens sorprendió al enviarle un contundente mensaje a Samahara Lobatón luego que la influencer se vio envuelta en un escándalo por presuntamente amenazar de muerte a una amiga de su pareja y padre de su hijo, Youna.

Inicialmente, América Espectáculos transmitió las declaraciones de Melissa Klug: “El tema de mi hija ya lo conversé en privado, es un poco delicado el tema, pero ella sabe que va a tener siempre mi respaldo. Obviamente salí en su defensa porque es mi hija y la persona que se meta con ella, voy a sacar las garras cometa o no el error”.

“No estoy de acuerdo con su comportamiento, pero es algo que ya conversé con ella y ya queda en privado”, reveló la ‘blanca de Chucuito’, quien espera que su hija no sea tan impulsiva: “Ya la maternidad de por sí la hizo madurar, espero de que piense antes de accionar”.

Por su parte, Rebeca Escribens señaló que las chicas jóvenes creen saberlo todo y no se detienen a escuchar a sus madres: “De todo lo que ha comentado Melissa Klug, yo quisiera hace una pequeña reflexión, sobretodo cuando hablaba de su hija, de su comportamiento, etc. Y es que cuando nosotras somos chibolas, nos creemos dueñas del mundo, dueñas de la verdad y no sabemos escuchar a quienes más saben, a nuestra mamá que es nuestra mejor consejera por la experiencia y sobretodo por el amor genuino que nos pueda tener desinteresadamente, incondicional, no sabemos escuchar a la abuela”.

“Tampoco podemos evitar que los hijos no cometan errores, finalmente de ellos aprendemos. Y luego ¿para qué? Para que, cuando estén arriba -así como yo- ‘cuánta razón tenías, mamá’”, manifestó.

“Hay que saber escuchar, un pequeño consejo, sugerencia, como quiera llamarlo, a Samahara, a todo el mundo, pero tomando de referencia la nota de Samahara y Melissa”, concluyó Rebeca Escribens.

