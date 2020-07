Reinaldo Dos Santos se animó a dar una predicción sobre el romance entre Jossmery Toledo y el futbolista Jean Deza.

Durante el programa “En boca de todos”, el “profeta de América” aseguró que la relación de la expolicía y Deza está en un “veremos qué pasa”.

No obstante, Reinaldo Dos Santos afirmó que Jossmery Toledo no estará con Jean Deza en el futuro: “Se va a hablar mucho de eso en los próximos días, se va a seguir hablando del tema durante un largo tiempo, pero Ricardo, yo no la veo a ella con él a futuro”, explicó.

Lo cuestionan

Tras pasar el informe en “América Espectáculos”, Rebeca Escribens cuestionó las predicciones de Reinaldo Dos Santos.

”Vamos a ver qué cosa dice. Yo la verdad... no siempre le achunta Dos Santos, no siempre le achunta”, expresó la conductora.

Rebeca Escribens también bromeó con su productor sobre su trabajo: ”Me equivoco en la pauta pero no en mis predicciones”.

Rebeca Escribens hace comentario sobre Reinaldo dos Santos - diario ojo

