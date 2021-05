La conductora de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens lanzó la nota sobre el encuentro de Sheyla Rojas con su hijo Antoñito y Antonio Pavón en el programa “América Hoy”.

Rebeca Escribens prefirió no opinar al respecto, ni de la decisión de haber dejado a su hijo porque según ella, cada quien tiene sus propios motivos.

“Complicado, complicado. Claro como mamá podrás decir, cómo ha dejado a su hijo, cómo puede vivir sin él y estás que rajas, pero yo no me voy a meter a opinar sobre sus decisiones porque nadie sabe lo que hay detrás. No es mi vida, no es mi rollo”.

Eso sí, Rebeca Escribens opinó sobre las expresiones de Sheyla Rojas. Según ella, sus ojos y cara dirían que no la estaría pasando bien.

“Lo que sí voy a comentar es que tiene una expresión de tristeza, los ojos caíditos. No es que no te crea, sino que me llega a analiza tu dramática decisión de decirle a su padre que se lleve a Antoñito. Tu carita y tus ojitos dicen que no la estás pasando bien.

