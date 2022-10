Tras la excarcelación de John Kelvin, Dalia Durán rompió su silencio en su regreso al escenario de “El Gran Show”. Las declaraciones de la bailarina han generado diversas reacciones, entre ellas, el comentario de Rebeca Escribens.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, la conductora Rebeca Escribens aprovechó unos segundos para hablar de Dalia Durán y el difícil momento que atraviesa. Asimismo, le envió un mensaje a todas las mujeres que luchan en casos similares.

“Es una historia que sin duda muchas mujeres de este país y del mundo puedan estar pasando. Personajes públicos cuando se ven envueltos en este tipo de situaciones, yo sugiero tenerlos como ejemplo de valentía en el caso de Dalia, tiene la fortaleza de aceptar sus errores y sobre todo tener claro que es lo que no quiere delante”, dijo.

“Si estás pasando por una situación parecida, que te sirva como impulso para tomar una decisión que te salve a ti como mujer, madre y por tanto a tus hijos”, agregó Escribens.

Dalia Durán habló de John Kelvin

¿Qué dijo Dalia Durán?

La modelo cubana Dalia Durán se dirigió a su todavía esposo John Kelvin, quien dejó la prisión el pasado 25 de octubre, tras permanecer recluido por un año, y reveló que la dejó por los suelos “como mujer” y “como madre”.

Durante la gala de este sábado en “El Gran Show”, cuestionó la decisión adoptada por el Poder Judicial y admitió que es “inevitable” y “doloroso” recordar las imágenes de la agresión que sufrió por parte de su expareja.

“Lamentablemente las leyes en nuestro país son así. Solo quiero decir que como mujer hay dos Dalias: la que todos vieron y la que vuelven a ver en sus pantallas y que es doloroso recordar esas imágenes, es inevitable”, expresó.

“No te guardo odio ni rencor, siempre lo dije, pero eso no quiere decir que haya olvidado lo que sucedió esta noche y tú y yo lo sabemos. Te digo algo más: tú podrás engañar a quien quieras, a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú porque no eres víctima de nada, porque no eres una persona que merezca todavía estar asentada en la sociedad y eso lo tengo claro y los hechos que está haciendo lo demuestran claramente”, subrayó.

