¡No lo olvida! La conductora de espectáculos, Rebeca Escribens, no desaprovechó la oportunidad de decirle sus verdades al cantante de cumbia, Pedro Loli, tras el escándalo que se desató hace algunas semanas debido a presuntas infidelidades hacia Fiorella Méndez, la madre de su pequeño hijo.

Y es que Loli fue presentado como nuevo integrante de Grupo 5, y Rebeca, fiel a su estilo, encaró de cierta manera al cumbiambero y expresó su molestia.

“Lo único bueno que tiene, el talento profesional ¿Cómo haríamos, cómo vamos por allá?”, expresó la conductora, a lo que Pedro respondió: “Bien, bien”.

Al escuchar la respuesta de Pedro, Rebeca hizo el ademán de sacarse el zapato.

“Agarro el zapato y te mato. Es que me amarga, verlo me amarga. Que cante de una vez porque de verdad me estoy amargando”, señaló.

Pero esto no fue todo, durante el musical del Grupo 5, Rebeca se aproximó a Pedro Loli con zapato en mano, por lo que Choca tuvo que cargarla y alejarla del cantante.

Video: América TV