Rebeca Escribens dejó mudos a todos en el set de Esto Es Guerra cuando hizo un singular comentario sobre su compañera y conductora de América Televisión, Tula Rodríguez.

¿Qué pasó? La presentadora del bloque de espectáculos de América Noticias fue la invitada de hoy a ‘Esto es Guerra’ y protagonizó una “fuerte discusión” con Rosángela Espinoza, quien le reclamó por decirle ‘hipócrita’.

“¿Cómo no va a ser hipócrita si hace dos semanas se estaba peleando con Ivana Yturbe, se estaban jalando lo pelos y de pronto ayer estaba toda risas?”, dijo Escribens.

Rosángela no se quedó callada y le recordó que en la televisión es “pura hipocresía”.

“No hables así, yo no soy Tula Rodríguez ah, a mí no me vas a venir a contestar así”, gritó la también actriz, causando sorpresa del público asistente.

Aparentemente, la intención de Escribens fue bromear con el silencio de Tula Rodríguez ante el supuesto veto de Gisela Valcárcel en la Teletón 2019 y que provocó que ProTv retirara a todos sus artistas del evento a favor de los niños de San Juan de Dios.

En ese instante tanto Mathías Brivio y Gian Piero Díaz solo atinaron a reírse. Mira el video:

