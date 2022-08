Fuertes declaraciones. Rebeca Escribens sorprendió a propios y extraños al referirse al próximo matrimonio entre Ethel Pozo y Julián Alexander, el cual se llevará a cabo el próximo 10 de setiembre.

Y es que la conductora de América Espectáculos reveló que ella no estaría en la lista de invitados, motivo por el que aprovechó la oportunidad para reclamarle EN VIVO a la hija de Gisela Valcárcel.

“Así es la vida, así es cuando uno hace matrimonio, hay personas que deseas invitar, y hay personas que no. A estas alturas de nuestras vidas, yo no compartiría (si fuera el caso) al que me da la gana, no por compromiso”, comenzó diciendo la popular ‘Doña Rebe’.

Por otra parte, la también actriz se mostró bastante sorprendida que Ethel no la haya invitado a ella, pero sí a Valeria Piazza, cuando ambas nunca han tenido una amistad cercana.

“No nos han invitado (...) Ya le llegó el parte a Choca, ya le llegó el parte a Natalie, la china no va a ir, a mí tampoco, hasta a la Valeria va a ir. ¿Cuándo han sido amigas ellas?”, señaló.

