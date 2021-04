Rebeca Escribens protagonizó un nuevo hecho anecdótico durante su bloque de América Espectáculos. En esta oportunidad, la conductora no se hizo noticia por sus bailes o presentaciones, sino por una lisura que soltó en vivo.

En la emisión de su programa, este 23 de abril, la conductora envió un mensaje a sus televidentes y les pidió que se sigan cuidando desde casa; sin embargo, al momento de invitar a que se preparen una bebida caliente, soltó una lisura que causó asombro a todos.

“En casa, casera, casero, vamos a seguir remando. No hay que cansarnos. En tu casa tu manzanilla, tu pisco, lo que mier… quieras”, dijo, antes de taparse la boca y mostrarse sorprendida por la lisura que soltó en vivo.

Tras este peculiar momento, Rebeca Escribens se mostró sorprendida por lo que había dicho. Luego, tuvo un breve intercambio de miradas con su productor y se disculpó con los televidentes por lo sucedido.

“Perdón, perdón se me escapó. Me van a pasar memorándum, Me estoy enfriando, se me está saliendo todo. Estoy sudando. Mil disculpas, hay palabras que se salen y no deberían aparecer en este momento”, precisó.

Rebeca Escribens no se percata que está en vivo y suelta tremenda lisura

Acto seguido, el programa continuó con normalidad y Rebeca Escribens presentó diversas notas del espectáculo local, como por ejemplo declaraciones de Gisela Valcárcel previo al estreno de “El Gran Show” este sábado 24 de abril.

