La cantante Leslie Shaw viene siendo reconocida a nivel internacional por sus constantes éxitos musicales. Los elogios en torno a su ascendente carrera musical no cesan y la última en pronunciarse ha sido Rebeca Escribens, quien no tuvo reparos en comparar el look de la peruana con el de Lady Gaga.

Tras presentar una nota de Leslie Shaw en América Espectáculos, la conductora del bloque aseguró que la cantante se ha ganado un lugar en la escena musical “a punta de esfuerzo y sacrificio”.

“A mí se me está cayendo la baba por ti, porque tu trabajo hablar por ti misma. Estás ahí a punta de esfuerzo y sacrificio. Conozco tu trayectoria y me encanta que ahora, solamente, muestres tu trabajo. Te lo has ganado a pulso”, manifestó Escribens.

“Ya lo dijeron y lo voy a recalcar. Se viene una canción, un videoclip con Thalía que se van a morir. Ya estás arriba, ahora a seguir trabajando para mantenerte ‘gringa bella’. Me atrevería a decir que, por look, es la Lady Gaga peruana”, añadió.

Rebeca Escribens sobre el look de Leslie Shaw: “Es la Lady Gaga peruana”

Recientemente, la cantante Leslie Shaw presentó el tema “Bombón” junto a un colorido videoclip donde hace gala de su talento actoral. Desde su publicación, el material audiovisual cuenta con casi 1 millón de reproducciones en YouTube.