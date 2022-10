Juntas pero no revueltas. Rebeca Escribens no fue ajena al polémico encuentro entre Melissa Paredes y Janet Barboza, quienes se reencontraron la noche del pasado sábado en “El Gran Show”. Y es que ambas conductoras de “América Hoy” protagonizaron un tenso momento cuando fueron consultadas sobre las diferencias que nacieron entre ellas tras el ampay de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

En ese sentido, la influencer aseguró que ver a la popular ’Rulitos’ en vivo le trajo sentimientos encontrados. “Sentimientos bonitos y también un poco malos, es algo que lamentablemente no se puede evitar. No es que yo no quiera ir porque les puse la cruz y porque los odio, no, nada que ver”, comenzó diciendo.

Por su parte, Barboza no dudó en celebrar la presentación de Melissa en la pista del programa que conduce Gisela Valcárcel. “Estoy celebrando sus éxitos en la pista, está brillando, está realmente increíble. Es que uno tiene que caerse para aprender, no existe aprendizaje sin caídas y creo que Melissa es el ave fénix”, dijo.

Sin embargo, Rebeca Escribens comentó que dicho encuentro fue bueno para Janet y Melissa, ya que son mujeres adultas. No obstante, confirmó que ellas nunca más volverán a ser amigas debido a los hechos sucedidos.

“Sería bonito que conversen de manera privada y luego veremos pues si quizá puedan volver a trabajar juntas, quién sabe... Amigas está claro que no van a volver a ser nunca, así fueran las únicas dos mujeres de esta tierra”, expresó la conductora de América Espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO