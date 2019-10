“Todo super bien, gracias”, fue la breve respuesta que Yahaira Plasencia dio a “América Espectáculos” al ser consultada sobre la pulsera roja que comparte con Jefferson Farfán.

Y es que en su más reciente show, la ‘reina del totó’ apareció sin la pulsera roja y durante la canción “Amantes”, no hizo ninguna referencia a este accesorio que Jefferson Farfán le habría regalado, desatando rumores de una supuesta separación, según “América Espectáculos”.

Ante su respuesta, la conductora del programa Rebeca Escribens lanzó un mensaje para Yahaira Plasencia.

“Tiene el mismo discurso siempre para todo, la hace linda, claro", comentó Rebeca Escribens.

La conductora también señaló que el discurso de la salsera es bastante aburrido, aunque le pidió que no lo tome como un ataque: "Es una manera elegante, política y bien aburrida de salir del paso. Todo bien, Yaha, no me hagas caso”.