La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, estuvo enlazada con el programa “Esto es Guerra” para ser el refuerzo de Rosángela Espinoza en una competencia. Sin embargo, lo que sorprendió al público es que la presentadora apareció muy bien acompañada.

La actriz se presentó junto a su hijo menor y Sofía, su trabajadora de toda la vida, a quien considera como parte de su familia. “Sofía es parte de mi familia, me vio nacer (...) Es fanática de Esto es Guerra y no saben todo lo que ha sufrido cuando fue la cuarentena y no estaban”, manifestó emocionada.

En ese instante, la popular ‘Doña Rebe’ mencionó que su hijo es ‘guerrero’ de corazón, pero que no le quedaba de otra que apoyar a la ‘chica selfie'. “Él dice que es guerrero pero que esta vez se contenta con Rosangela Espinoza”, expresó entre risas.

Hecho que desató las carcajadas de todos los competidores y conductores en el set de televisión. “Este chiquito ya aprende las cosas de su mamá”, respondió Rosángela.

Rebeca Escribens en EEG - OJO

