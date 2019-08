Nicola Porcella reapareció en pantallas asegurando que nunca tuvo la “intención” de agredir verbalmente a su expareja Angie Arizaga pese a los reveladores videos mostrados en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Por este motivo, Kathy Sheen no dudó en preguntarle por un presunto problema de control de la ira.

“¿Reconoces que tienes un problema de ira, de agresividad?”, le preguntó la periodista en ‘Válgame Dios’.

Nicola Porcella no solo negó tener un problema de control de la ira, sino también se justificó diciendo que había tomado alcohol.

“No (tengo un problema de ira y agresividad). Simplemente si te enteras algo que no te gusta y estás en tragos... no fue la manera pero en ningún momento yo he querido a agredir ni faltar el respeto a Angie", respondió Nicola Porcella.

Asimismo, el ex participante de “Esto es guerra” hizo un mea culpa por su reacción, pero aclaró que nunca gritó a Angie Arizaga.

“Mi mea culpa es que no debí reaccionar de esa manera pero lo que quiero que entiendan es que no fue contra Angie”, indicó.