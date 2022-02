El vidente Reinaldo Dos Santos fue capatado viajando a Miami, Estados Unidos, tras su fallida predicción del partido de la selección peruana contra la selección colombiana.

El portal Instarándula publicó imágenes del ‘profeta de América’ al interior de un avión que se dirigía a la ciudad de Miami, lugar donde Reinaldo Dos Santos reside.

“Samu! Ayer Reinaldo Dos Santos estaba en mi vuelo rumbo a Miami escapándose después de decir que Perú no ganaría contra Colombia jajajaja somos Qatar 2022″, se lee en las imágenes.

“Hace unos días, ‘ratuja’ se encontró con el vidente y a las horas”, escribió el periodista Samuel Suárez.

El popular ‘Samu’ publicó otro video donde se observa a Reinaldo Dos Santos conversando con una misteriosa mujer en Miami. Se trataría de una política peruana.

“Este fue visto leyendo cartas a la que sería una figura política peruana, no pongo el nombre debido a que no estoy 100% seguro, las imágenes no son nítidas”, informó Samuel Suárez.

