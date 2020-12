Ivana Yturbe y el futbolista Beto da Silva se muestran cada vez más enamorados y hasta publicaron que estaba comprometidos, aunque se desconoce si solo se trata de una broma por el Día de los Inocentes.

Al hablar de esta relación, Reinaldo dos Santos no dudó en asegurar que para él, no tienen futuro juntos.

“Tienen todos los astros a su favor esta pareja en este momento, pero siempre hay un futuro. Y uno viendo más allá de lo evidente, esa es una relación que no va a durar”, dijo el “profeta de América” en “En boca de todos”.

Asimismo, Reinaldo dos Santos afirmó que Ivana Yturbe está mejor junto a Beto da Silva que con Mario Irivarren: “Eso es fácil de responder, es el sabor brasileño”, dijo.

No obstante, el “profeta de América” señaló que aunque Ivana Yturbe y Beto da Silva “durarán”, no estarán juntos a largo plazo. “Ellos no llegan al 2022 juntos”, expresó.

Reinaldo dos Santos habló de Ivana Yturbe y Beto da Silva - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR