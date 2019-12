Tras la separación de Pedro Gallese y su esposa por una infidelidad por parte del arquero de la selección peruana, el profeta de América, Reinaldo Dos Santos, fue consultado sobre lo que pasará entre ellos más adelante.

“¿Pedro Gallese se reconciliará con su esposa? ¿esta historia terminó? ¿esta separación es definitiva?”, le preguntó Ricardo Rondón a Reinaldo Dos Santos.

Según el brasilero, Pedro Gallese no está bien emocionalmente, pero se recuperará. Además, predijo que no logrará volver con su esposa Claudia Díaz.

“Veo que él no está bien emocionalmente en este momento, pero se va a recuperar. La relación la veo muy complicada. Para mí no hay retorno”, dijo Reinaldo Dos Santos en “En Boca de Todos”.

Incluso, se animó a decir que Pedro Gallese terminará estando con otra persona que no es la joven con quien fue ampayado. “Veo que él estará con otra persona ¿La chica del ampay? No, con ella no, con otra persona”.

“Lo que pasa es que el amor es químico y hay un momento que esa química se termina y uno tiene que estar renovando el amor, buscando algo nuevo. No creo que haya sido alguna cosa extraordinaria, solo que la relación se terminó y se iba a terminar de todas formas”, añadió Reinaldo Dos Santos.