El “Profeta de América”, Reinaldo Dos Santos, predijo lo que pasará con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, luego de que se rumoreara que es probable que se casen el próximo año, pues su relación se habría fortalecido durante esta cuarentena a causa del coronavirus o Covid-19.

Reinaldo Dos Santos solo tuvo buenas noticias para el cantante del Grupo Néctar y la hija de Jesicca Newton, quienes la conviven y se están conociendo. “Con relación a esta pareja, yo no lo veo a futuro como enamorados, los veo como marido y mujer”, dijo en “En Boca de Todos”.

El “Profeta de América” aseguró que su relación irá viento en poca, es decir prosperará con el tiempo. “Les va ir muy bien a ellos”, agregó Reinaldo Dos Santos, alegrando a los conductores de “En Boca de Todos”.

Hace unos días, Cassandra Sánchez de la Madrid brindó una entrevista donde dijo que su mamá, Jessica Newton, ya quería un nieto, pero luego se retractó. “Mi mamá me hizo la aclaración anoche de que vio el titular, y me pidió que yo aclare de que ella no quiere un nieto, quiere una nieta”; dijo en vivo.

Como se sabe, Cassandra convive desde hace algunos meses con el cantante de cumbia, con quien tiene una relación de varios años. Orosco, a su vez, tiene una excelente relación con su suegra, organizadora del Miss Perú.

