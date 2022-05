El Vidente brasileño Reinaldo Dos Santos se presentó hace unos días en el programa En Boca de Todos donde se reencontró con el bailarín Anthony Aranda y a quien le envío sus más recientes predicciones sobre el futuro de este con su pareja, la actriz Melissa Paredes.

Hace unos meses, Anthony Aranda dijo no creerle a Reinaldo Dos Santos pero en esta ocasión solo atinó a sonreír pues los vaticinios del brasileño eran totalmente diferentes.

Como se recuerda, en marzo de este año Reinaldo Dos Santos señaló que Melissa Paredes y Anthony Aranda terminarían su romance en menos de un año.

Dichas declaraciones dejaron muy molesto al bailarín que no dudó en responder que no creía en ninguna de las afirmaciones del vidente. “¿Cuántas predicciones ha atinado? Ninguna, no le creo”, dijo el novio de la Paredes.

Ahora Reinaldo Dos Santos cambió de parecer y lanzó un nuevo pronóstico sobre la polémica pareja cuyo romance se conoció cuando fueron ampayados en una comprometedora situación dentro de una camioneta por las cámaras de Magaly TV la firme.

“A pesar de que estuviste diciendo que te ríes de mis predicciones, tú estás en el camino correcto y te va a ir súper bien, tu relación con ella tiene mi bendición”, señaló esta vez Reinaldo Dos Santos, ante la mirada atónita de Anthony Aranda que definitivamente cambió y ya no estaba tan serio como en otras ocasiones.

Lo que más sorprende es que Reinaldo Dos Santos cambió de vaticinio en poco tiempo y ahora señala que todo irá bien con la polémica pareja.