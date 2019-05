Exreinas de belleza serán las encargadas de escoger a la próxima Miss Perú 2019

Luego de que Anyella Grados sea destituida como la Miss Perú por un polémico vídeo que se viralizó en redes sociales a nivel mundial, Jessica Newton dio a conocer que en septiembre próximo se escogerá a la nueva representante del país.

Es por eso que, la directora convocó a exreinas de belleza que serán las encargadas de escoger a la próxima Miss Perú 2019. Entre ellas, estarán Karen Schwarz, Viviana Rivasplata, Adriana Zubiate y Laura Spoya. Esta decisión, debido a que desean mejorar la imagen de la organización.

“Me imagino que en su momento Jessica nos comentará un poco que es lo que ella quiere como la nueva miss ahora cada uno tiene su punto de vista, cada uno eso es lo que más me gusta de trabajar con Jessica porque te permite dar tu punto de vista frente a una candidata porque creo que más allá de ser o no la más bonita hay muchas que le pueden gustar como otras, no creo que tiene que tener la personalidad para representar y llevar esa corona con orgullo” señaló Karen Schawrz, quien asegura que será difícil escoger a la próxima Miss Perú 2019 por la gran responsabilidad que tienen.