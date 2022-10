El experimentado actor Carlos Mesta tiene un nuevo reto en su carrera actoral pues encarnará a un polémico personaje en la esperada película peruana de Sinargollas, “Reinas sin Corona”, que se estrena este 30 de marzo de 2023 y que ya está causando gran expectativa porque tocará los más sonados casos de feminicidio y agresión contra la mujer.

En la cinta dirigida por Gino Tassara, el actor será protagonista del caso policial del “Monstruo de la bicicleta”, que fue en su momento portada de los diversos medios de comunicación. Carlos Mesta manifestó que decidió aceptar este difícil personaje porque “son casos que no deberían repetirse nunca más”.

“Pude ver a un personaje que contribuía a una historia necesaria para recordar situaciones que no deberían repetirse y qué nos ayudaba a comprender una parte esencial de la naturaleza humana, la parte violenta, que debemos transformar”, comentó el actor de cine, teatro y televisión.

Indicó que no fue una tarea fácil darle vida al “Monstruo de la bicicleta”. “Siempre va a ser difícil trabajar las partes negativas de la naturaleza humana. Pero mi entrenamiento en trabajar referentes particulares que me ayuden a conocer la naturaleza del personaje, sin juzgarlo valorativamente, me ayudó a hacer mi trabajo”, manifestó.

Carlos Mesta señaló que tiene gran expectativa por esta nueva producción de Sinargollas que confía tocará las fibras más sensibles del público para evitar que se sigan repitiendo casos similares. “Es una película fuerte, impactante, pero creo que necesaria para remover la indolencia actual”, aseveró.

Sobre los constantes casos de maltrato a la mujer que se vive día a día en el Perú, remarcó: “Es una situación vergonzosa y alarmante. Creo que tiene dos grandes causas: una es el tradicional pensamiento machista de posesión, y la otra es el gran desamor que lleva a los seres humanos a la furia y a la agresión”.

“Reinas sin corona” tendrá como protagonistas a Alexandra Graña, Claudio Calmet y Francisca Aronsson. Junto a ellos se suman figuras como Rossana Fernández Maldonado, Katia Salazar, Kukuli Morante, Mathías Raygada, Omar García, Julio Marcone, Elena Romero y como artista invitada una reconocida figura internacional de México.

La cinta cuenta con la dirección de Gino Tassara, la producción de Edith Tapia y la dirección de fotografía de Alonzo Ordaya. El guión fue escrito por Tassara y Karla Velezmoro, y está inspirado en la obra teatral del mismo nombre, ganadora de un premio otorgado por la Embajada de Canadá en el Perú en el 2017; el tema central es la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer.

