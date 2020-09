Miriam Katherin Pinto, expareja del actor Renato Rossini, decidió salir al frente para denunciarlo porque no le pasa la pensión de alimentos para su hija de 5 años.

Según la denunciante, el actor no le pasa dinero para su niña desde hace tres años, cuyo monto debería ser 1100 mensual. Por ello, en el programa “Amor y Fuego” lo contó todo.

Miriam Katherin Pinto asegura que Renato Rossini le ha dicho que no dinero porque no tiene trabajo, sin embargo, ella ya se habría cansado porque tuvo que sumir los gastos de salud de la pequeña.

Al ser consultado al respecto, el actor Renato Rossini prefirió no responder. “Yo prefiero no responder nada porque esos temas son judiciales, entoces no estoy autorizado para hablar de esas cosas, dijo.

Además, Miriam Katherin Pinto denunció que Renato Rossini se habría olvidado de su hija, pues tampoco ha pagado el seguro de salud de la pequeña.

Ante esta situación, la expareja de Renato Rossini ha decidido denunciarlo en el Tercer Juzgado de Paz Letrado en Surco.

Renato Rossini es denunciado por no pasar pensión de alimentos para su hija-ojo

