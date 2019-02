Renzo Costa revela qué pasó cuando se encontró con Richard Acuña, el novio de Brunella Horna (VÍDEO)

Renzo Costa concedió una entrevista para 'Andrea al mediodía', donde habló nuevamente de Brunella Horna indicando que es una chica muy trabajadora y está orgulloso de haber mantenido una relación con la modelo.

"A mí me indignaba eso (que digan que estaba conmigo por el dinero) Es una chica bien chamba, más que su físico, me enamoró lo emprendedora que es. No le tiene miedo al trabajo, le encanta trabajar, cosa que no se ve mucho, a esa edad están pensando en las discotecas, pero ella tenía un motor interno", fue lo primero que dijo.

¿QUÉ PASÓ?

Incluso, el 'Rey de los cueros' reveló que sí se ha cruzado con el congresista Richard Acuña y también contó lo que pasó cuando lo vio.

"(Si te la encuentras, ¿la saludas?) De mi parte si y a su novio también, los dos son personas admirables", indicó. Para luego sostener que al verlo, el primero que se le acercó fue la actual pareja de Brunella Horna. "A ella nunca (me la he encontrado), a él si lo he encontrado una vez en el sauna, él caballerosamente se acercó a saludarme, y me pareció un gesto lindo. Yo conozco a su hermano es mi amigo y si su hermano es una persona A uno, imagino que el papá los ha criado igual a todos", sostuvo.

