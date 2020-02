El reconocido conductor de televisión, Renzo Schuller, reveló que si hubieron conversaciones con la producción del reality de competencia “Esto es Guerra”, para ser el nuevo conductor del programa.

Manifestó que uno de los motivos por los que no pudo aceptar el trato, fue porque tenía un acuerdo con GV Producciones para seguir conduciendo la nueva temporada de “El show después del show”.

“Si, hubo un acercamiento, se conversó, pero por distintos motivos no se concretó. Había otras cosas y se complicaba. Siempre hubo respeto en todos lados, pero no se dio, yo tenía un contrato de palabra (con GV) y no podía romper eso. Lamentablemente no se podía por varios motivos... Ahorita acabo la temporada de teatro y estoy con otros proyectos personales, entonces por tiempos sería bien complicado", expresó el exconductor de Combate.

Sin embargo, el popular ‘Shushu’ no descartó que en un futuro pueda estar frente a la conducción del reality.

“Igual uno nunca descarta (volver) porque en algún momento de repente se da. Prefiero nunca decir nunca, porque no se sabe qué puede pasar en el camino, pero ahorita para mí sería imposible", aseguró.

Por otro lado, Renzo Schuller no quiso referirse al distanciamiento que hay entre él y Gian Piero Díaz.

