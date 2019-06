Renzo Schuller cuenta por qué decidió dejar Combate

Renzo Schuller confesó en una entrevista por qué decidió no seguir más en el reality de competencia, Combate.

En el programa 'Encendidos' de RPP Noticias, Renzo Schuller contó que se fue de Combate porque estaba cansado.

"Decidí no seguir en 'Combate' con la finalidad de hacer otras cosas. Yo ya me sentía muy cansado. Cuando tengo mucho tiempo en algo, me digo: 'ya quiero cambiar y probar otras cosas'", contó.

Sin embargo, Renzo Schuller no descartó la posibilidad de regresar a conducir algún reality de competencia.

Por ahora, el exconductor de Combate realizará un el hilarante unipersonal “Hasta aquí nomás”, donde contará cómo son las cosas para un hombre que además de ser esposo, amigo y trabajador, es papá.