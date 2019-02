Renzo Schuller cuenta 'su versión' a su estilo: "La única verdad" (VÍDEO)

Tras los fuertes rumores de una supuesta riña entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz tras el pase de este último como el nuevo conductor de 'Esto es guerra', el popular 'Shushu' se pronunció, fiel a su estilo, a través de su cuenta de Instagram.

Y es que el presentador compartió un vídeo, donde indica que dirá "la única verdad".

"Decir la verdad para mi siempre ha sido primordial. De alguna manera me siento liberado al contar mi verdad! #catarsis #laverdad #asisonlascosas #laverdaddelamilanesa", escribió Renzo Schuller en redes sociales.

Sin embargo, al darle click al vídeo, el exconductor de 'Combate' no dijo nada, sí, así como lo lee, no dijo nada sobre 'Pipi'. "Vamos directo al grano, en base a los últimos sucesos, acontecimientos, muchos me han hecho preguntas sobre el tema, es bien sencillo (ruido)... Mucha gente debe de estar pensando, si, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que (ruido, otra vez)... ¿Se dan cuenta? Pongánse en mi posición también, en mi lugar para que puedan entender, lo único que les puedo decir es (ruido, nuevamente)... Gracias por escucharme, son lo máximo", finalizó.

Esto, sin duda, generó distintas reacciones entre sus más de 400 mil seguidores que esperaban que Renzo Schuller se pronuncie sobre el pase de Gian Piero Díaz a 'América TV', pero no lo hizo. Lo que sí hizo, fue sacar más de una carcajada a los cibernautas.

