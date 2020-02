El reconocido conductor, Renzo Schuller, sacó cara por Cathy Sáenz, quien viene siendo duramente criticada por su rol de presentadora en ‘Mujeres al Mando’.

Recordemos que uno de los primeros que siempre critica a la popular ‘Mamacha’ es el exconductor de Latina, Rodrigo González, quien le ha puesto el apodo de ‘chusca’.

“Siempre habrá críticas para todos, ya depende de cómo lo tomes, no le vas a gustar a todo el mundo. En cuanto al tema del rating, es relativo, no depende de una persona”, expresó el popular ‘Shushu’.

Asimismo, el exconductor de Combate mencionó que Cathy ha ido adquiriendo aprendizaje y que considera que es una mujer talentosa.

"¿Desangelada? No, para nada. Tiene talento, por supuesto. A Cathy la quiero muchísimo, he trabajado con ella (en Combate) y es lo máximo, una capa, no solo es productora, es actriz y sigue formándose”, confirmó Renzo Schuller.

