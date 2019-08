En el programa digital Dilo de El Comercio, Renzo Schuller sorprendió al decir que tras trabajar en el reality de competencia, Combate, se dio cuenta que no todos son tus amigos en la televisión.

Tras siete años en la conducción de Combate junto a Gian Piero Díaz, Renzo Schuller dijo que aún hay personas de la televisión que aprecia y quiere, no a todos los considera como un amigo.

“Conocí mucha gente que hasta el día de hoy quiero y valoro mucho, pero me sirvió también para darme cuenta de muchas cosas, que no necesariamente todos son tus amigos porque no es así”, señaló Renzo Schuller, desatando la polémica.

Según algunos usuarios, Renzo Schuller se habría pronunciado sutilmente de Gian Piero Díaz, sin embargo otros consideran que habló de manera general y no de alguien en específico.

Actualmente, Renzo Schuller se encuentra dedicado a su programa digital, mientras Gian Piero Díaz está en la conducción de Esto Es Guerra.