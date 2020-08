¡Renzo Schuller y Gian Piero Díaz regresan a Combate!

Todos vuelven. Luego que se cancelara el reality juvenil Reto de Campeones, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller decidieron regresar a la conducción de Combate.

Y es que hace unos días, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller dejaron en claro que no pisarían América Televisión, pues al parecer ya habrían firmado con ATV. Pero ellos no volverían solos al espacio los acompañaría Marisol Crousillat.

"Vamos a seguir haciendo cosas, pero estamos esperando. ¿Qué nos iremos a América TV? Qué sigan inventando cosas, eso es totalmente falso. Hay una buena relación con Latina. Siempre la vamos a tener porque somos agradecidos donde estemos. Así salgamos de un espacio u otro no se cierran las puertas", expresaron los actores Gian Piero Díazy Renzo Schuller en ese entonces.

Según trascendió, la participación de Coco Maggio y Cinthya Coppiano no habría convencido del todo y además los fans pedían en las redes sociales el retorno de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

HABLAN DE RETO DE CAMPEONES

Gian Piero Díaz considera a "Reto de Campeones" como una experiencia más. "Eso es lo chevere. Lo bueno y malo es una experiencia y de todo se aprende. Si uno se tropieza no aprende, tener éxito constante no se da. Hay que darse cuenta de lo que vale la vida y el trabajo. Sacando lo mejor de las personas con las que hemos trabajado", refirió. "Estamos contentos porque hicimos lo que queríamos hacer, que es sacar nuestra banderita blanca. Pero al parecer no funciona mucho", replicó Renzo Schuller.

Respecto a si comparte lo dicho por Ximena Hoyos, que la gente se inclina por el morbo, Gian Piero Díaz precisó que "sí, es la doble moral. Igual, seguiremos haciendo lo que nos gusta hacer. Y lo que hagamos será por ese lado. Los auspiciadores respondieron, estábamos contentos. Hay marcas que confían en una televisión distinta, blanca, pero sí, hay doble discurso. Que es complicado, lo es, pero estamos tranquilos con Renzo viendo qué hacer", manifestó.

