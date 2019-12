“¿Fuiste pareja de Evelyn Vela para acercarte a Melissa Klug?”; le preguntaron a Renzo Spraggon, exintegrante de “Combate” en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

La expareja de Evely Vela confesó que, efectivamente, intentó acercarse a la popular ‘Blanca de Chucuito’, pero el bailarín Ítalo Valcárcel le ‘atrasó’.

“A Melissa Klug la conoce en el Gran Show y me pusieron de bailarín de ella (...) No me ligó porque me anticiparon, ítalo (Valcarcel) Yo estuve dos galas porque no bailaba nada y metieron a Ítalo, luego se pusieron de novio ellos. Una gala más y (Melissa Klug) era mía”; detalló.

Explicó que también tuvo un ‘juego de miradas’ con Melissa Klug cuando él concursaba en “Combate”

“Yo ese día conocí a Evelyn Vela, pero nunca le había dado bola. A los tres días salgo a una discoteca y me cruce con Evelyn, me pidió el teléfono, conversamos... Como yo sabía que eran amigas, y Evelyn allí no me gustaba, me hago amigo de ella para conocer a Melissa”; comentó frente a Beto Ortiz.

“No me gustaba en ese momento Evelyn, pero las cosas cambiaron, me encariñe con ella, y no me acerqué a Melissa. Luego estuvimos como novios. y me olvidé de Melissa”, agregó.