Renzo Spraggon, exintegrante de “Combate”, quien se hiciera conocido como mantener una relación con Evelyn Vela y Xoana González, dio fuertes confesiones en el programa El valor de la verdad.

El excombatiente decidió responder un total de 20 preguntas y, en un momento del programa, habló de su relación con la exreina de belleza Marina Mora.

“¿Te lloró Marina Mora para que no la dejes?”; fue la pregunta que le formuló Beto Ortiz.

“Sí. Fue el año pasado, me agarró la locura, extrañaba a mi familia y me quise ir a Argentina. Eso fue una excusa para alejarme de Marina Mora. Yo no la quería lastimar. La quise, pero no me enamoré, no quería que ella pierda tiempo”, contó.

El modelo recordó que la exmiss Perú se presentó a “En boca de todos” en el 2018 y lloró cuando habló sobre él.

“La invitaron a un programa, la entrevistaron y lloró en vivo, de que no quería que me vaya. Ella me quería, me comprendía demasiado. Me escribió por dos meses diciendo que me iba a esperar, de que junta una plata para que ponga un negocio acá”, detalló.

Admitió que usó la excusa de su viaje para alejarse de Mora.

“Metí esa escusa para alejarme. Ella quería que vuelva y no quise volver. No la quería lastimar”; agregó.

[PUEDES VER] La reacción de Xoana González cuando se entera que Renzo Spraggón se aprovechó de su fama | VIDEO