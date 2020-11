Una reportera del programa “Amor y fuego” acusó a la producción del espacio de Magaly Medina de haberle borrado los créditos a Willax Televisión en varias de sus notas y entrevistas.

“¡Respeten mis créditos! ¿Magaly Medina practica lo que predica?”, se titula la nota que fue emitida este viernes.

“Coleguitas de Magaly La firme, no hay problemas si usan nuestras imágenes, aquí no somos mezquinos, solo agradeceríamos ponernos el crédito a “Amor y fuego” como andan solicitando en su programa”, fue el fuerte mensaje que la reportera envió.

Tras la nota, Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron sorprendidos y afirmaron que se trataría de un tema interno entre reporteros de ambos programas.

“Yo no soy mezquino, por mí que te vaya bien, que te vaya increíble, que seas la mejor, que le ganes a Latina también me encanta, me fascina, me vuelve loco. O sea, aquí no es la competencia, acá se te quiere”, le dijo Rodrigo González a la “urraca”.

