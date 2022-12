La Organización Miss Bolivia decidió retirar la corona a Fernanda Pavisic, la Miss Bolivia Universo 2022, luego de las fuertes críticas que la reina de belleza hizo contra las representantes de otros países en el próximo Miss Universo, pese a que ella aseguró que todo se trató de un “experimento social”.

Y aunque ya solo faltan cuatro semanas para dicho concurso, que se realizará en New Orleans, Estados Unidos, el Miss Bolivia tomó la radical decisión de destituir a Fernanda Pavisic; es decir, ella ya no representará a Bolivia en el Miss Universo.

Tras el anuncio, Fernanda Pavisic publicó un comunicado defendiéndose de todas las acusaciones. Según ella, nunca se burló de sus compañeras: “La decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios, ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie”.

“Me parece inaudito que en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria (Organización Miss Bolivia) repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia”, señaló Fernanda Pavisic.

“Creo, además, que se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo. Aprovecho para agradecer a todas las personas y organizaciones que me expresaron su respaldo en este momento tan difícil”, se lee en el comunicado.

¿Qué dijo la Miss Bolivia?

En un video difundido en redes sociales, se escucha a Pasivic y a una amiga, entre risas y burlas, revisar las fotos de las demás candidatas al certamen de belleza. Es así, que a las representantes de Paraguay, Brasil y El Salvador las clasificaron en la sección ‘Doñas’, mientras que las aspirantes de Ecuador, Aruba y Curazao están en la sección ‘Gracias por participar’. Asimismo, señalan a Miss Argentina como ‘Miss Potosí’, lo que fue tildado como racista.

Pero, lo que más indignó a los cibernautas fue lo que supuestamente dijo sobre nuestra compatriota Alessia Rovegno, y es que según varios comentarios en Tik Tok, Fernanda Pavisic habría llamado “transexual” a la modelo peruana: ”Dijo que parecía transexual”.

TE PUEDE INTERESAR